Las declaraciones del ex 'Mucho Gusto' y actual youtuber, Karol Lucero, generaron controversia al afirmar que paga "en experiencia" a sus empleados en el canal de YouTube, Like Media, lo que llevó al Ministerio del Trabajo y al director nacional de la Dirección del Trabajo, Pablo Zenteno, a aclarar que la experiencia no es forma de pago válida. Zenteno explicó que toda labor, debe ser retribuida económicamente, destacando que en plataformas digitales la subordinación también se puede manifestar a través de algoritmos. Asimismo, se enfatizó que las pasantías y prácticas profesionales deben garantizar derechos como la seguridad y salud ocupacional, aunque no constituyan una relación laboral.