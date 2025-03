Pese a que ya pasaron dos semanas desde su participación en el Festival de Viña, parece ser que el comediante venezolano George Harris aún no logra superar el mal momento que vivió sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Esto, pues tal como mostró en su canal de YouTube en su presentación semanal “El show de George Harris“, el humorista dedicó una rutina completa al fracaso que sufrió, donde se lanzó contra los chilenos, la organización del certamen musical y de los países suramericanos.

Con una polera con su polémica frase “jálate el muñeco”, comenzó su monólogo admitiendo que estaba feliz antes de su presentación en el festival internacional, pero que no terminó como esperaba. Por ello, decidió convertirlo en una rutina de humor.

“La gente creía que yo me iba a poner a llorar, arrodillado ‘perdóname’ un carajo, hay que reírse de esto, que es lo que a la gente más le arrecha a la gente enemiga” (sic), aseguró. “Lo que pasó es como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock (…) la diferencia es que allí en ese festival no existe Will Smith, si había una figura importante, sería, no sé, Don Francisco, como que Don Francisco me haya metido un coñazo” (sic), agregó.

Tal como detalló, el comediante incluso pensó que se iba a llevar todos los galardones del evento, es decir, la gaviota de oro y plata, pero no ocurrió.

En ese momento aprovechó para arremeter contra la organización del Festival de Viña, donde se burló del proceso que tuvo que realizar para que su rutina fuera aprobada.

“Meses de trabajo donde te piden hasta la fotocopia de tu ADN (…) un guion, otro guion, mándame acá, corrige y corrige, es el casting de Hollywood. Un proceso fastidiosísimo, que no se la recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada” (sic), lanzó.

George Harris también cuestionó que le tocara presentarse después de Marc Anthony en el evento e insistió en que todo estaba organizado como un ataque xenofóbico. El comediante también aseguró que el supuesto saboteo a su rutina se debe a la presencia del conocido Tren de Aragua en el país.

En su rutina, el comediante igualmente arremetió contra los países de América del Sur, sobre los que afirmó: “La gente del sur es muy depresiva (…) y nosotros con un merengue adentro con ganas de vivir”.

No obstante, aseguró que el pueblo chileno no tiene culpa de lo que pasó, pues todo se habría tratado de un montaje en su contra por parte de la organización del evento y de los medios nacionales.