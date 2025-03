Este viernes estalló la bomba en Mega. Luego de anunciar con bombos y platillos los cambios de animación en Mucho Gusto y Meganoticias, la estación televisiva decidió postergarlo a último minuto, pues este lunes Rodrigo Sepúlveda debutaría en el matinal y José Antonio Neme en el noticiario nocturno, pero esto no ocurrió.

Debido al poco tiempo de aviso, varios rumores surgieron sobre lo que ocurrió al interior del canal, entre ellos que ‘Sepu’ había presentado su renuncia. Pese a que cuando fue abordado por “Hay que decirlo” de Canal 13, este lo negó, durante el episodio de hoy del programa de farándula, el periodista deportivo confesó que sí lo hizo más tarde ese día.

“Yo no lo pasé bien. Como cualquier ser humano, la incertidumbre, un día sí, un día no. Yo jamás pedí un matinal, yo soy feliz en (Meganoticias) Alerta, eran decisiones de la compañía. Los directores ejecutivos me pidieron estar en el matinal, dije obviamente que sí bajo algunas condiciones mías y se termina estructurando de otra forma y me incomodó eso“, comenzó contando sobre el origen de su decisión.

“Sí, yo renuncié en la noche al canal, una renuncia que no fue aceptada, cuando hablé con ustedes no lo había hecho, lo hice en la noche”, reconoció. Por lo que tuvo que permanecer en el canal, según comentó. “Pero a mí me costaba también salir de acá, esta es mi casa. Era super doloroso”, aseguró.

A lo que sumó: “Si yo no estaba feliz, era mejor dar un paso al costado. Yo no renuncié porque no me dieran el matinal. Mi renuncia no iba por eso, era por un ida y vuelta, por una incomodidad“, aclaró el periodista.

De esta manera, Rodrigo Sepúlveda retornó este lunes al noticiario del medio día, aplazando su arribo a Mucho Gusto hasta nuevo aviso. Así mismo, su colega José Antonio Neme, quien se despidió del programa matutino este jueves, confirmó que retornará a él este martes a Publimetro.