Las actrices Mariana Loyola, Paola Lattus y Gabriela Arancibia denunciaron a los canales Mega y Chilevisión por no respetar su derecho a réplica luego de ser sindicadas por el programa "Only Fama" como responsables de amenazas de quema de un teatro y hackeo de una señal de streaming.

Las actrices Mariana Loyola, Paola Lattus y Gabriela Arancibia emitieron una declaración conjunta donde acusan a los canales Mega y Chilevisión de no haber respetado su “derecho a réplica”.

La situación se remonta a un capítulo del programa de farándula “Only Fama” luego de la comentada aparición de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche, donde defendió públicamente al actor Roberto Farías de antiguas denuncias de abuso.

“Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente. Este año nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori”, dijo en la ceremonia.

“Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir. Y sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo, no sé, a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado”, agregó.

Días después, en “Only Fama”, la conductora Francisca García-Huidobro leyó una lista con nombres de actrices a las que se refería Valenzuela, hecho que motivó el rechazo de Loyola, Lattus y Arancibia.

“Si no hacen pública esta carta ellos, lo hacemos nosotras”

En la declaración conjunta, se lee: “Después de la inoportuna irrupción de un actor en los Premios Caleuche el 31 de enero del presente año, Francisca García-Huidobro en el programa Only Fama, leyó una lista con nuestros nombres y el de dos compañeras más, sindicándonos como responsables del delito de amenazas de quema de un teatro y hackeo de una señal de streaming”.

“Como aludidas nos vimos en la obligación de recurrir a la Ley de Prensa en su título IV, artículo 19 y enviamos dos cartas con el fin de rectificar dicha acusación pública: una de ellas al matinal de Chilevisión ‘Contigo en la Mañana’, y otra al programa ‘Only Fama’ de Mega. En este último, su conductora incumplió lo que exige la ley y leyó sólo dos frases de la carta. Por su parte, el matinal de Chilevisión simplemente no la leyó, incumpliendo así la Ley de Prensa que todo programa escrito y audiovisual debe conocer y acatar”, agregan.

La publicación en redes sociales, a su vez, fue acompañada de la imagen de un correo electrónico donde va adjunta dicha carta.

“Si no hacen pública esta carta ellos, lo hacemos nosotras. Instamos a los medios a hacer su trabajo de forma responsable e informada. Estamos en un momento complejo en el mundo entero, nuestros derechos están en riesgo, los hombres en el poder están cambiando la narrativa, queriéndonos nuevamente calladas, sumisas, sin denunciar abusos, ‘de vuelta en la cocina’. Sepan que no nos van a callar, no de nuevo, agrega el texto.

“El repudio que provoca la difamación es grande, pero no es más grande que la fuerza que tenemos cuando las mujeres nos unimos frente a los abusos que día a día se reproducen en nuestro medio, en nuestro país y en el mundo entero. Seguiremos apoyando a las denunciantes y víctimas y buscando que los espacios de trabajo sean seguros y libres de violencia para niñas y mujeres”, finaliza la declaración.