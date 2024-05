La actriz Constanza Mackenna reveló que enfrenta un complejo momento personal debido al estado de salud de su hijo Teo, quien fue hospitalizado aquejado por una bronconeumonía severa.

“Ha sido un aterrizaje forzoso la vuelta de vacaciones, pero mi chico guerrero ha sabido dar la pelea”, señaló en una historia de Instagram sin revelar hasta ese entonces la enfermedad que lo aquejaba, tal como consignó BioBioChile.

En conversación con Página 7, la actriz confirmó que el pequeño padece una bronconeumonía severa.

“Está con una bronconeumonía severa, pero no sabemos qué virus fue el que lo produjo. En sus exámenes salieron los seis virus más típicos que se identifican todos negativos”, reveló.

Asimismo, indicó que el niño está mejor y que fue trasladado desde la UCI a la UTI. “Así que hay avances positivos”, aseguró.

Un duro momento para Constanza Mackenna y su hijo

Por otro lado, Mackenna señaló que la situación ha sido muy dura, especialmente cuando le informaron que su hijo podría ser intubado si su estado no mejoraba.

“Me he tratado de mantener fuerte y positiva, pero cuando supimos que si no reaccionaba al tratamiento, iban a tener que intubarlo, me quebré por completo. Es muy duro ver a un hijo pasarlo mal y no poder hacer nada. Tener que entregarlo a otras manos para que lo ayuden a mejorar para mí es muy frustrante”, confesó.

Junto con ello, afirmó que “todas mis energías están con que Teo mejore, pero estoy agotada. Han sido días de muchas emociones. Agradezco poder tener a mi hijo en buenas manos y en los que no he dejado de pensar lo frágil que es la vida. En solo un segundo todo puede cambiar por completo”.

“En estas situaciones es donde uno debe acordarse que puede estar todo patas para arriba, pero mientras nuestros hijos están bien, todo está bien”, agregó.

En una nueva historia de su cuenta de Instagram, la actriz agradeció las muestras de apoyo y afirmó que su hijo está muchísimo mejor.

¿Qué es la bronconeumonía?

Cabe destacar que la bronconeumonía es una enfermedad respiratoria y más específicamente un tipo de neumonía que causa inflamación de los pulmones.

“La neumonía provoca una inflamación en los pulmones que hace que estos alvéolos se llenen de líquido. Este líquido afecta la función pulmonar normal, produciendo una variedad de problemas respiratorios. La bronconeumonía es una forma de neumonía que afecta tanto a los alvéolos de los pulmones como a los bronquios”, señalan en Medical News.