Iván Arenas estuvo invitado al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde habló de varias situaciones ligadas a su vida personal. En este sentido, el hombre detrás del ‘Profesor Rossa’ confesó hechos vividas a raíz de su adicción al cigarro.

Una de ellos tuvo relación con una irresponsable acción que llevó a cabo en una clínica tras ser operado del tercer infarto que sufrió.

Esto ya que, según él mismo confesó, pidió permiso a la enfermera de turno para fumar un cigarro, cuando recién había pasado por pabellón.

“Me terminaron de operar ese día, del tercer infarto, y me llevan a recuperación. En ese momento yo le digo a la enfermera ‘oye, puedo fumarme un pucho (cigarro) aquí con la ventana abierta’, ‘estás loco’ me dijo ella”, señaló.

“Entonces sigue y me dice ‘pero si está recién operado’, a lo que yo le respondo ‘ pero no le pongai tanto, si me siento súper bien”, agregó.

Pero la situación no quedó ahí, ya que Arenas aseguró que, en ese entonces, aprovechó un instante en el que estaba sólo para fumar, en plena clínica.

“Me quedé solo, estaba todavía con todos los implementos, y me paré y fui hasta una silla donde sabía que tenía unos cigarros. Abrí la ventana y me fumé el puchito”, contó.

Ante esto, el también arquitecto aclaró que fue reprendido por el médico que lo estaba tratando, aunque él mismo le bajó el perfil a lo sucedido.

“Entonces entra el médico y me dice ‘pero qué estás haciendo, si estás recién operado cómo se te ocurre huevón’, y yo le dije ‘ya, no le pongas tanto, si me pasa algo para eso estás tú po"”, concluyó.