Iván Arenas será el invitado al nuevo capítulo de Juego Textual, donde hablará de diversos temas ligados a su vida personal. El comediante entregará además su visión de vida tras haber sufrido 4 infartos y un cáncer.

En un adelanto se dejó ver que el intérprete del Profesor Rossa entregó una rotunda declaración, asegurando que sigue cuidándose, pero no se aferra a la vida.

“Hoy ya me da lo mismo morir mañana. No le tengo amor ni apego a la vida como mucha gente. Si muero mañana, muero no más”, expuso.

“Lo paso bien, como de todo. No soy grosero como antes, antes me comía un pernil y medio, un arrollado huaso, harto ají, era grosero para comer. Hoy como lo mismo pero menos cantidad”, agregó.

El último infarto que sufrió el humorista fue en el año 2019, cuando debió ser internado de urgencia. Por otro lado, el cáncer de cólon fue diagnosticado en 2020.

Iván Arenas y su padre

En el espacio el presentador de televisión también hablará de la relación que tuvo con su padre, quien murió años atrás.

“Yo no sabía que tenía diabetes. Quedé con un cargo de conciencia con la muerte de mi padre, le decía a mi hermano mayor que porqué no lo llevamos a Santiago para hacerse un chequeo completo. Yo lo hago ahora”, declaró.

Asimismo, también reflexionó sobre su relación con Valentín Trujillo: “Yo vi en él a mi padre. Yo le digo ‘papá’. Él me dice ‘hijo’. Me siento orgulloso de haber sido yo quien le puso el apodo de ‘tío’ porque a él le decían ‘amigo Valentín’ en ‘Pin Pon”