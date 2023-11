Fue a mediados de 2022 cuando se comenzó a especular respecto a una relación entre Camila Hirane y Ricardo Fernández, esto luego que los actores compartieran imágenes juntos en redes sociales.

Posteriormente en diciembre de ese año, en La Divina Comida, la actriz confirmó que sí estaba en pareja, aunque evitó entregar nombres.

Ahora fue Fernández quien reveló algunos detalles del vínculo con su colega, en una entrevista con la revista Sarah.

En este sentido, el exintegrante del área dramática de TVN dejó entrever que el hermetismo en la pareja es para cuidar a su hija.

“A mí me costó emparejarme después de que me separé, porque es un escenario completamente diferente. Uno no quiere exponer nunca a un hijo. Nunca fui de la idea del papá que tiene pololitas, que entran y salen; lo evité durante muchos años”, indicó.

Ricardo Fernández y Camila Hirane

“Después de que me separé no me dediqué a buscar novia. Sentía que tenía que recuperarme a mí, y tratar de explorar un mejor vínculo con mi hija, porque eso se debilita mucho, por lo tanto hay que inventar un nuevo vínculo que ocurre realmente después de que te separas”, agregó

En este sentido, el actor de 45 años entregó algunos detalles del ‘pololeo’, asegurando que Hirane lleva una buena relación con su hija.

“En la medida que yo tuviera una relación estable y seria, mi hija podía participar. Ha ocurrido solo una vez, que es la relación que tengo, donde mi hija se abre a compartir con mi pareja”, sentenció.

Hay que señalar que la actriz de 38 años debutará pronto en la teleserie Juego de Ilusiones de Mega, en lo que es su regreso a la pantalla chica tras Verdades Ocultas.