Álvaro Ballero entregó una extensa reflexión en torno a su presente. Esto luego de la salida de Canal 13, donde por algunos años tuvo a cargo la gerencia creativa de Trecelab.

En este sentido, el ganador de Protagonistas de la Fama dio a entender que se encuentra en un complejo momento emocional y económico.

“Sé que aquí uno debe mostrar “lo mejor” de sus vidas, aunque sea una mentira, pero está vez seré sincero, como siempre he acostumbrado, creo”, indicó.

“Gracias Ludmila por estar, aunque sea difícil, en los momentos que no quiero despertar, que no califican para la publicación de Instagram, en esos recuerdos que quieres eliminar, o esos que simplemente no le cuentas a nadie, sí, ni siquiera a los que llamas ‘mejores amigos"”, agregó.

Tras eso apuntó hacia su exempleador, asegurando que no recibió toda la indemnización completa de parte de Canal 13.

“Han sido días sombríos, entendí que hay gente mala, esos que creía no existían, pero hay, y más de los que pensaba, lo peor es que toman decisiones, sin embargo contigo a mi lado, puedo salir, no sé cómo, pero lo haré”, expresó.

“Tuvimos que cambiar a los niños de colegio, pero en el colegio nuevo nos dieron una beca que realmente llegó del cielo, o de personas increíbles que nos ayudaron”, siguió.

“Y no, no me llené de millones en la indemnización, porque me pagaron la mitad de lo que debiese haber recibido, acogiéndose al límite legal, ese límite que nunca vieron en mi trabajo 24/7″, concluyó.