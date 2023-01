El icónico director de orquesta del Festival de Viña fustigó la determinación de quitar la música en vivo. La banda no estará tras 60 años.

El pasado domingo se dio a conocer que Viña 2023 no tendrá orquesta en vivo, rompiendo con una tradición que se había mantenido por seis décadas. Horacio Saavedra, un ícono de la música en el evento, fustigó la medida.

En contacto con Radio Bío Bío, Saavedra expuso sin filtro su disconformidad con la medida, aunque recalcó que no ve la cita viñamarina hace años.

“Es la crónica de una muerte anunciada, yo lo había sabido hace algunos meses, y el festival ya no es un festival, es un show de verano para la televisión. Entonces no es comparable a lo que hacíamos antes. Tuve la dicha de hacer la mejor época del festival, hasta el 2010 cuando entró en decadencia”, indicó.

En este sentido el director de orquesta expresó que se ha perdido la tradición que tenía el evento en antaño, catalogándolo como un “programa más de televisión”.

“Me da mucha rabia y envidia, porque veo lo que es San Remo (Italia) por ejemplo, con gran orquesta de calidad y con artistas como Gianni Morandi, gente de trayectoria, con un respeto y calidad increíble. La gente no respeta ni ve la calidad de afuera. Yo creo que mataron el festival hace años”, sostuvo.

El pasado domingo, la organización de Viña 2023 había expuesto que la medida se debía a motivos de optimización de costos y resguardos por la pandemia. Para Horacio Saavedra aquello no sería una excusa válida.

“El problema de costos es la chiva (excusa) más fea que puede haber. Yo con mis años en TV sé los presupuestos que existen y cómo se manejan. Desgraciadamente la antigua comisión organizadora trabajaba a codo con los canales, pero este año se cayó en algo absurdo que es darle todo a Bizarro, que es la dueña de los festivales. No hay injerencia de la Municipalidad o los canales. Se desvirtuó”, comentó.

Asimismo, también se explicitó que los músicos grabarán las pistas de audio previamente en Santiago y todo esto se montará en la Quinta Vergara, decisión que fue rechazada por el músico.

“Para mí no es festival, es un show. Los shows de televisión trabajan con puras pistas grabadas, es todo de mentira, yo no puedo entender cómo hacen programas de talentos con música grabada, si la música se toca en vivo. Yo no veo el festival ya, es para puro pasar rabia, pero nos quedan los mejores recuerdos de otras épocas”, concluyó.