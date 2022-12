Luego de que esta semana diferentes medios hablaran del comediante nacional Daniel Fica, mejor conocido como Bombo Fica, como la primera carta del Festival del Huaso de Olmué, el propio comediante descartó la cifra que se había publicado en la prensa.

De acuerdo a lo originalmente informado en el diario La Hora, tras no llegar a acuerdo con el Festival de Viña del Mar, el humorista habría negociado para participar en el Festival del Huaso de Olmué con una cifra alrededor de los 100 millones de pesos.

“Yo no sé de dónde sacaron esa cifra, ¿cómo me van a pagar 100 millones? Mentira”, dijo el comediante en conversación con BioBioChile.

De acuerdo al humorista, todavía no se puede confirmar por completo su participación en el festival, debido a que continúa en negociaciones con TVN respecto a su llegada al evento veraniego.

“Hablan de montos que no sé de dónde sacaron para el Festival de Olmué. En Viña sí se podría hablar de ello, porque ahí hay mucho más, le van a dar 800 millones a Karol G, ahí hay plata”, añadió también.

De todas formas, el humorista quiso ser enfático en que “a mí no me van a pagar 100 millones de pesos, eso no es verdad”.

Respecto a sus negociaciones, Bombo Fica asegura que para participar en Olmué pide “lo mismo que me pagaron en 2017 con un bonus track de ver algunos beneficios para promocionar algunos shows, pero eso lo tienen que ver ellos”.

Esto, debido a que tras su presentación en televisión “yo pierdo mi rutina, y al perderla dejo de generar mis ingresos por un año, cuando podría sacarle provecho a mi rutina un año más”.

“La negociación solo pretende que me paguen cercano o, si es que pudieran, un poco más de lo que me pagaron en 2017”, añadió nuevamente.

BioBioChile se puso en contacto con TVN para confirmar invitados al Festival del Huaso de Olmué, a lo que la señal descartó dar nombres, asegurando que “esperamos pronto poder hacer anuncios”.