Una larga y reveladora entrevista dio Mon Laferte, en la cual habló de sus nuevos proyectos musicales y volvió a criticar su paso por Rojo, en TVN, hace más de una década. En la instancia habló de un acoso sufrido por parte del productor Jaime Román.

Respecto a su participación en el programa de TVN, la cantante chilena-mexicana indicó al locutor mexicano Roberto MTZ que durante el primer periodo se sintió a gusto, pero aquello cambió con el tiempo.

“Hubo un tiempo en el que me daba vergüenza que todo el mundo viera mis videos en el programa, pero ahora los veo y me cago de la risa. Hay unas cosas espantosas, pero estaba ahí, era chica y le echaba ganas. Era lo mejor que podía hacer en ese momento”, indicó.

Tras eso habló de presunta explotación: “Eran unos explotadores de mierda. Entrabas a competir, y luego contrataban a los 5 ganadores, pero te pagaban nada, y te tenían ahí sentada sin hacer nada”

“Eras como parte de la escenografía. Éramos un árbol. A veces me hacían cantar, animar, cualquier cosa que se les ocurriera”, añadió.

Sin ir más lejos, Laferte indicó que debió valerse de abogados para salir del espacio luego de cinco años en pantalla.

“Me costó salirme, de hecho duré 5 años. Los dos primeros yo quería estar ahí, estaba feliz, pero después me di cuenta de que me quería ir pero no podía, por el contrato. Aparte yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo, hay una historia turbia ahí”, sostuvo.

Mon Laferte reveló acoso

Una otra parte de la entrevista, la cantante habló de la producción de su primer disco, asegurando que fue acosada en varias ocasiones por el productor Jaime Román.

“El productor musical, que no sabía pero ni tocar el timbre, o sea, cero, me dice ‘no, no, no. Ya tengo las canciones listas”, expresó.

“Era un pervertido, acosador, horrible. El que te digo que no tocaba ni el timbre. Entonces, todo eso me trae como un poco de asco. Jaime Román se llama. Que de hecho, lo metieron al bote (cárcel). Heavy. A mí me acosó los cinco años que estuve allí. Muy pesado. Y a muchas morritas (chicas). Yo creo que a todas, o a la mayoría”, agregó.

Asimismo, también confesó que aquel trabajo no le trae buenas sensaciones: “Me moría de miedo de contarle a alguien. Por eso, el disco más que en lo musical me trae como, recuerdos feos en general”.

Hay que señalar que Román fue condenado a presidio en 2013, por el delito de prostitución de menores.