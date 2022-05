La cantante nacional Mon Laferte conversó con el programa Netas Divinas del canal de televisión mexicano Unicable respecto a su nueva vida maternal, así como también la salud mental y depresión, en donde reveló un crudo momento en el que intentó quitarse la vida.

La artista estaba hablando de los tres meses de su hijo Joel, describiendo la maternidad como “algo hermoso, pero a veces me siento desesperada, el tema de la lactancia, me siento mala madre, por ejemplo”.

En eso, recordó también su visita a los Grammys con el bebé cuando todavía no cumplía los dos meses. “Yo me sentía súper mala mamá”, confesó, siendo consolada por sus entrevistadoras.

Fue entonces que, debido a ese mismo sentimiento de culpa, el panel le preguntó a la voz de Biutiful si había sufrido depresión pre o post parto.

“Yo pensé que podría tener depresión. Tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero (porque) mi doctor me dejó”, explicó.

“Llevo años tomando antidepresivos porque me dio una depresión horrible hace muchos años”, apuntando a que el motivo tras su estado se debía a “un acumulado de la vida”.

En aquel momento la cantante reveló que “intenté suicidarme hace unos años”, por lo que desde entonces se medica bajo las instrucciones de su especialista.

“Mi psiquiatra me dice que aún no es momento para dejar los antidepresivos. Igual soy muy rigurosa con eso, a veces no tengo ya ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí, creo que es muy importante”, añadió.

Una vida de madre

Asimismo, la voz de Amor Completo confesó que actualmente “estoy recuperando mi cerebro”, debido a que tras el nacimiento de Joel “era otra”.

“Durante el embarazo se me olvidaba todo, era súper despistada, y todavía ahora. Como que mi cabeza era solo para mi bebé, aunque tenga un montón de trabajo creativo y también trabajo de oficina que tengo que hacer, estoy completamente atenta a él”, explicó.

Aun así, aseveró que “no es esa cosa de que ‘la mamá debe sufrir por su bebé y darlo todo’, sino que algo le pasó a mi cerebro”.