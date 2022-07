Un momento bastante particular vivió el presidente Gabriel Boric en medio de un acto oficial, específicamente el 80° aniversario del Hospital Luis Calvo Mackenna, al comparar su historia con un capítulo de la serie estadounidense Friends.

En la alocución el presidente dijo: “Me empieza a reverberar un nombre que yo escuché en mi infancia, y me acordé de cuando era chico y, bueno yo fui al pediatra hasta muy grande, porque me gustaba mucho (ríe). Bueno, no sé si han visto el capítulo de Friends, de Ross, algo parecido”.

Lo anterior fue una especie de homenaje al médico pediatra Julio Montt, quien había sido su pediatra años atrás en la ciudad de Punta Arenas.

El capítulo en cuestión es The one with the pediatrician, donde Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston), deben buscar un nuevo pediatra de cabecera para su hija Emma.

La situación se torna graciosa luego que Rachel le preguntara a su pareja si era posible contactar a quien había sido su médico de niñez, no obstante, Ross le aseguró que el profesional estaba muerto.

Sin embargo, tras conversar con Monica (hermana de Ross), la protagonista descubre que el pediatra en realidad estaba vivo, por lo que pide una cita con él.

Y es precisamente en ese momento que el personaje descubre la mentira, específicamente al ver al hombre salir de la consulta del facultativo y pedir un dulce. En resumen, lo había visto por más de 30 años.

Hay que señalar que la primera vez que Boric hizo alusión a Friends en público fue en una entrevista con José Antonio Neme en Mucho Gusto.