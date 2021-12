Un divertido momento se vivió este jueves en el matinal Mucho Gusto (Mega), luego que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad Gabriel Boric (35) bromeara con la vestimenta del animador José Antonio Neme (40) e hiciera una referencia a la aclamada serie Friends.

Fue al comienzo de su intervención, en el espacio que también es conducido por Diana Bolocco, que el diputado frenó a Neme debido a sus particulares pantalones de latex.

“Oye, esos pantalones…”, emplazó el candidato. “¿Le gustan? ¿Le gustan mis pantalones livin’ la vida loca?”, consultó el periodista.

“¿Viste Friends? El capítulo en que Ross se trata de (poner la prenda)”, bromeó Boric luego, desatando risas en el estudio. “Pero yo no necesité lubricante”, apuntó Neme más tarde, mientras sonaba la canción I’ll be there for you de la serie.

El momento fue recogido por la cuenta de Twitter Televisivamente. Míralo a continuación:

En específico, la carta presidencial que competirá con el republicano José Antonio Kast el domingo 19 de diciembre en el balotaje, se refería al episodio en que Ross (David Schwimmer) tenía problemas para ponerse la prenda, ante lo que Joey (Matt LeBlanc) le aconseja usar talco.

“El larry”

Otro anecdótico momento, que causó indignación entre algunos seguidores de Gabriel Boric, ocurrió en medio de la entrevista cuando Neme le consultó por presuntos temores por ser eventual gobierno con el Partido Comunista.

“Entonces, no se me haga el larry”, le dijo Neme antes de ir a una pausa comercial, lo que ha sido mal calificado en redes.

“¿Qué es eso de andar tratando de ‘no te hagas el larry’ a un candidato? ¿Por que es menor que tú te inspira menos respeto? Neme no aprendió NADA de la parada de carros que se llevó de Irací”, escribió una usuaria en Twitter, recordando el episodio en que el periodista trató de “hija” y “mamita” a la alcaldesa de Santiago, recibiendo hasta críticas internacionales.