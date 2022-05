La semana pasada el actor chileno Alfredo Castro lanzó una dura acusación hacia TVN, su excasa televisiva, asegurando que no ha recibido pagos por las repeticiones que la estación ha hecho de sus pasadas teleseries.

“Repiten y repiten donde yo trabajo y mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres que están en situación dramática, en este momento, de trabajo”, expresó a La Voz de los que Sobran.

“¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso de TVN por ese trabajo que hicimos a veinte años? No, nada. Nada, nada, nada. ¡Ni un puto peso! Yo no recibo nada por Pampa ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y las de muchos. No recibimos un puto peso”, agregó.

El comentario de Castro se dio días después de que el canal público anunciara la repetición de Pampa Ilusión, teleserie en la cual él intervino.

Respuesta de TVN a Alfredo Castro

Consultados por BioBioChile sobre este tema, desde TVN indicaron que el canal paga a los actores en el momento de llevar a cabo sus teleseries.

Posteriormente, cuando estas son repetidas, la estación realiza un pago a Chileactores, siendo esta institución la que debe derivar los dineros a los artistas.

“Como regla general, los pagos a los actores tienen un doble origen: Por un lado, de acuerdo a lo que establecen los contratos válidamente celebrados entre las partes, los que TVN ha cumplido a cabalidad y sin que existan pagos que se hayan devengados y no hayan sido pagados por la retransmisión de teleseries”, explicaron.





“TVN paga oportunamente a Chileactores los derechos remuneracionales para los actores, según el contrato y ley vigente. De esta forma, el único que tiene la responsabilidad de pagar directamente a los actores tratándose de una retransmisión de teleserie es esa Entidad de Gestión Colectiva”, agregaron.



“La única obligación de TVN es pagar a Chileactores los derechos remuneracionales, conforme lo establecido en las leyes N°17.336 y 20.243″, concluyeron.

Al ser consultados respecto a los dichos que expresó Castro la semana pasada, desde la estación prefirieron bajarle el perfil a la situación.

“Queremos pensar que hay desconocimiento en las opiniones vertidas, pues como mencionamos la entidad encargada de hacer los pagos es Chileactores”, expusieron.