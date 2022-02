Un triste situación vivió la pasada noche el comediante chileno Dino Gordillo, quien minutos antes de ser parte del Carnaval Elquino de Vicuña supo de la muerte de su hijo. Pese a lo anterior, el artista realizó su rutina.

Según detalló 24 Horas, minutos antes de empezar Dino había conocido del deceso de Aldo Guzmán a los 42 años, quien era su hijo mayor.

“Tengo un corazón muy delicado. Me subí porque le prometí a mi hijo, que en paz descanse, a mi ángel, que me iba a subir al escenario porque él habría estado muy feliz y, el show debe continuar”, expresó sobre el escenario.

El humorista había sido invitado al carnaval por el alcalde de la comuna, Rafael Vera, quien publicó en momento en sus redes sociales.

#CarnavalElquino ayer se tiñó de dolor, Dino Gordillo recibió la peor información que un padre puede escuchar, la muerte de un hijo, me llamo y fui a acompañarlo y le ofrecí que no actuara y me indicó que de todas formas lo haría por su hijo.@TVN @Mega @canal13 @chilevision pic.twitter.com/zSmUgbCm6a

— Rafael Vera Castillo (@Rafael_Vera) February 20, 2022