El exparticipante de Rojo (TVN) Nelson Pacheco advirtió que está aislado preventivamente tras presentar síntomas de covid-19 y alertó a quienes, durante Año Nuevo, participaron en una fiesta en que estuvo tocando en la ciudad de Talca.

El bailarín y DJ reveló la situación a través de una Historia de Instagram, donde además pidió que quienes estuvieron con él tomen los resguardos correspondientes.

En la fiesta, detalló a BioBioChile, acudieron cerca de 200 personas. Todas ellas, apuntó, con pase de movilidad.

“Me empecé a sentir mal al otro día (el 1 en la noche)”, dijo, advirtiendo que podría deberse también un desgaste físico o un resfriado debido a sus labores.

Esta tarde, a las 16:30 horas, se realizaría una prueba de antígenos.

“Desde que llegué (a Santiago) estoy aislado (…) para esperar, no arriesgar a nadie. Esperar mi resultado”, agregó.

“Tengo olfato, no me ha dolido la cabeza. He tenido fiebre, una tos con flemas. Con la fiebre no he pasado los 38. Me asusté un poco. Estoy asustado”, añadió, señalando que también ha tenido dolores de pecho.

Pacheco dijo que está vacunado con dos dosis de Moderna en Estados Unidos y una de CanSino en Chile, por lo que confía en que “harán efecto”. Un cercano, con quien se estaba quedando, presentó los mismos síntomas.

Los resultados del test, adelantó, los compartirá tan pronto los tenga en sus manos.

Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 1.005 contagios nuevos, con lo que los casos activos quedaron en 9.995.

La positividad nacional de la PCR se fijó en 3,69%, aunque con un bajo testeo de 23.586 exámenes.

Algunos de los síntomas de covid-19 incluyen fiebre sobre 37,8 °C, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Quienes presenten este último, advierten desde el organismo sanitario, deben acudir a un recinto asistencial.