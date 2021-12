La madrugada de la Teletón suele ser el momento donde comediantes realizan diversos sketch para mantener despiertos a quienes siguen viendo el show televisivo.

Fue así como diversos artistas realizaron una parodia de la saga Star Wars (La guerra de las galaxias), donde participaron Rodrigo Villegas, Pamela Leiva, Willy Sabor y Óscar Álvarez.

Pero, la película se la robaron dos parejas. La primera fue Juan Carlos “Pollo” Valdivia y Claudia Conserva, quienes personificaron a Han Solo y la princesa Leia.

Aunque, el momento más álgido de la rutina -que contó con algunos problemas de audio- la protagonizaron los dos pájaros más famosos de la TV local: Guru Guru y su “némesis” Tutu Tutu.

Ambos iniciaron una pelea “cara a cara” o “pico a pico” como dijeron ellos mismos, donde se enfrentaron con los conocidos sables de láser de la saga galáctica.

También se burlaron mutuamente hablando del paso de Tutu Tutu con el Profesor Salomón por el Festival de Viña del Mar, como también del video prohibido del Profesor Rossa.

Pero, finalmente reconocieron que son hermanos y se fundieron en un abrazo.

La pelea de Guru Guru v/s Tutu Tutu, me recordó al v/s del Rey Mysterio y The Big Show.

Que momento televisivo más arreglado #teletonchile #Teleton2021 pic.twitter.com/IarZN44UgJ

— Boris (@kurt_boris) December 4, 2021