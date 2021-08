Un polémico capítulo se vivió el pasado miércoles en El Discípulo del Chef, en el cual Fabricio Vasconcellos y el chef Sergi Arola tuvieron un encontrón en medio de una preparación.

De acuerdo a lo que se pudo ver, todo inició cuando el brasileño se enojó al no poder encontrar unas tijeras en el mesón principal, por lo que fue increpado por el español.

“Esta es la cocina con más elementos que vas a ver en tu puñetera vida. Nunca vas a ver un restaurante con tantos elementos como en esta cocina. Acá hay de todo, en los restaurantes normales no”, expuso.

Sin embargo, la respuesta del bailarín no fue en los mejores términos: “Tampoco hay un chef hincha pelotas”.

Aquello provocó otra arremetida de Sergi: “Yo en mi restaurante soy bastante más hincha pelotas”.

Los “dimes y diretes” continuaron con el postre, luego que el español indicara que Vasconcellos no le había hecho caso con la preparación del arroz con leche.

“Le dejé demasiada correa a Fabricio, algo que tengo que controlar, porque cuando le dejas se va. Está más pendiente de la presentación que del sabor”, indicó el chef en backstage.

Por su parte el brasileño espetó: “A mí no me gusta el arroz con leche con merengue. Si lo pongo abajo, cumplo con Sergi, pero no le saco lo que me gusta, que es el arroz con leche”.