“Manga de mentirosos”. Así comenzó la indignada llamada de Nataly Chilet al programa Me Late, donde desmintió al periodista Sergio Rojas.

La comunicadora llamó luego que el espacio de TV+ especulara sobre su supuesta expulsión MasterChef Celebrity, rumor que había lanzado Rojas en su programa en Instagram

De acuerdo al opinólogo, la participante del programa de cocina de Canal 13 habría sido eliminada en un duelo, luego que la producción se enterara que había recibido consejos de un chef chileno para realizar sus platos, según consigna La Cuarta.

“Dejen de inventar cosas”

“Manga de mentirosos que tienes al lado”, dijo Chillet al llamar al programa y hablar con Daniel Fuenzalida, el conductor del espacio.

“Sólo decir que dejen de inventar cosas porque son unos cahuineros de mala monta. Porque realmente es impresionante la capacidad que tiene, la creatividad que tienen para hablar tonteras”, añadió.

En su reporte, Rojas también dijo que sus compañeros no se enteraron y que ella regresó sola a Chile desde Colombia, donde se está grabando la producción.

“Querido Sergio, a ti me dirijo con mucho cariño. Ya que dijiste que era bruja, si me sigues molestando te voy a convertir en sapo”, siguió.

“Si no te quedó claro, te digo de nuevo: Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Te sientas ahí a contar mentiras de la gente constantemente, y me tienes súper aburrida de tanta mentira“, sentenció.

“No me han respetado nada, y yo soy como me tratan. Si a mí me tratan así, yo respondo de esa manera. Y solo decirte que no me expulsaron y que tengo una excelente relación con mis compañeros hasta el día de hoy”, aclaró.

“Colegas, hagan la pega”

Rojas más tarde intentó defenderse, entregando mayores supuestos detalles de la salida de la exmodelo del programa. “¿Te descubrieron en un baño hablando con un chef chileno que te entregaba tips?”, dijo.

Chilet, en tanto, replicó diciendo que “a mí nadie me ha expulsado de MasterChef”. “También dijiste que yo tenía una muy mala relación con todos mis compañeros, y yo los amo, los adoro, los respecto, los admiro y los voy a querer siempre porque son unas excelentes personas”, añadió.

“Solamente quería aclarar que todo lo que usted está diciendo, es absolutamente y totalmente falso, como de costumbre. Colegas, hagan la pega. Un besito grande, los quiero mucho”, cerró y cortó el contacto.

Por su parte, Rojas calificó de “una ordinariez” la reacción de la modelo. “Yo lo encuentro lamentable, lo considero una ordinariez. Me parece vulgar”, concluyó.