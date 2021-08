A dos semanas del inicio de Lollapalooza Chicago 2021, desde el Departamento de Salud Pública de la ciudad fueron enfáticos: “No hay evidencia en este momento de que el evento haya sido superpropagador”.

Así lo aseguró la doctora Allison Arwady en una conferencia de prensa realizada este jueves, donde detalló que, hasta el momento, del total de asistentes se han reportado 203 casos positivos de covid-19, incluidos 58 residentes de Chicago, 138 de Illinois y 7 ajenos dicho estado.

A su vez, de acuerdo al portal de CNN, tampoco se han registrado hospitalizaciones ni muertes. “La conclusión es que no hemos visto nada que nos haya sorprendido en relación con este brote de Lollapalooza”, comentó.

Se estima que el 90% de los espectadores estaban vacunados, pero el Departamento de Salud utilizó un 88% como una “estimación conservadora” para sus cálculos. Según la institución, aproximadamente 385.000 personas asistieron al festival.

“Entonces, en total, estimamos que entre los asistentes vacunados a Lollapalooza, al 0,004% se les diagnosticó covid. Eso es cuatro de cada 10.000 asistentes vacunados, o 127 asistentes”, afirmó Arwady.

“Entre los no vacunados, como se esperaba, vimos una tasa más alta de casos de covid-19, pero aún era baja. Entre los asistentes de Lollapalooza no vacunados, estimamos un 0,0016% o 16 de cada 10.000 asistentes; 76 asistentes no vacunados informaron que dieron positivo, y hasta ayer no teníamos hospitalizaciones ni muertes reportadas. Seguimos haciendo el seguimiento”, apuntó.

Fueron incluidos en la estadística todos quienes dieron positivo en o después del festival, o dentro de los 14 días posteriores.