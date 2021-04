Convocada por Viacom, la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain estaría trabajando en un reality show, que se centraría en la parte final de su embarazo y en la llegada de la hija que espera con Roberto García Moritán.

En una nota con el programa “Implacables” la conductora dio detalles del proyecto. “Estamos en conversaciones. En realidad, si se llega a hacer, va a ser un reality más enfocado en mi embarazo. Ojalá se pueda dar. Estamos tratando de organizarlo de la manera en que se pueda hacer y ojalá se pueda realizar, pero todavía no hay novedades”, comenzó diciendo.

En la misma línea, la modelo también se refirió al hecho de si el padre de sus tres hijos, Benjamín Vicuña ,daría la autorización para que los niños salgan en cámara.

“En realidad, como no sé si se va a hacer, no tuvimos esa conversación. De todas formas, el reality está centrado en mi embarazo, no en el resto de la familia”, afirmó.

En tanto, Gustavo Mendez, periodista del programa de Susana Roccasalvo, aseguró que “el proyecto sigue adelante. La semana que pasó tuvieron reunión el equipo de guionistas de los 10 episodios. Por ejemplo, una escena que podría estar en el programa es el intercambio de chicos con Benjamín Vicuña”.

“Lo que dijo Pampita, obviamente, es por el contrato de confidencialidad que ella firmó. Ya está firmado, ya está aprobado por Benjamín y está súper chequeado”, finalizó el periodista.

La noticia del embarazo de Pampita y la revelación de que espera una niña fue sin duda una de las novedades del año. Por eso no es de extrañar que la modelo sea una de las más buscadas por marcas y revistas.