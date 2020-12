15 diciembre, 2020 | Publicado a las 18:41

Catalina Pulido a la política: actriz quiere postularse como concejala por Vitacura

La actriz Catalina Pulido reconoció que se encuentra reuniendo firmas para presentar su postulación como concejal en la comuna de Vitacura.

Así lo dio a conocer en el programa Las Indomables, en donde comparte junto a Patricia Maldonado. Ahí señaló que necesita 310 firmas para ser parte del proceso electoral en la comuna del sector oriente de Santiago.

“Yo vivo en Vitacura, he visto las falencias y estoy preocupada no sólo por la seguridad, sino también porque es una comuna con mucho adulto mayor”, comenzó diciendo Pulido, quien iría como independiente.

“Tenemos un proyecto que siempre me ha gustado, como ciudadana que soy. Ahora se me dio esta oportunidad, porque yo como constituyente no voy a ir”, afirmó, argumentando sus razones.

“Le tengo respeto a una Constitución, porque creo que la escriben personas eruditas, muy capaces y yo no me siento capaz“, afirmó la exintegrante de Intrusos, de La Red. Su interés, según dijo, va por otro lado.

Su aspiración

“Me gusta el servicio social. Hay gente que vive en casa en donde las contribuciones son extremadamente caras, no pueden pagarlas. Están viviendo un drama tremendo. Se necesita reforzar ferias, pymes, hay muchas necesidades y estoy súper entusiasmada”, agregó.

Por último, confesó cuál es su mayor aspiración: “Me gustaría hacerme cargo de la Corporación Cultural, revivir todo eso. Me gustaría saber qué pasa en los colegios con la drogadicción, con el alcoholismo, etc.”, cerró.

Cabe señalar que la actriz acompañará a Raúl Meza, abogado que representa a exmilitares presos en Punta Peuco, y que proyecta su candidatura a alcalde de la comuna.

Cabe señalar que durante los últimos días trascendió que el esposo de la actriz Josefina Montané, Darko Peric, iría por el sillón municipal. El actor, modelo y emprendedor buscará quedarse con el puesto de la comuna y lo hará de la mano del Partido Ciudadano.