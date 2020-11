Un par de semanas han pasado desde las salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez desde Milf, programa en el cual compartían panel junto a Claudia Conserva, quien a su vez se encuentra renovando el espacio.

Precisamente las dos comunicadoras estuvieron invitadas al late Sigamos de Largo, en el cual hablaron de aquel hecho, aunque no dieron mayores detalles sobre cómo quedó la relación con Conserva.

En este sentido, quien más se explayó fue Renata, quien sostuvo que su propio organismo le venía pidiendo un cambio en el plano laboral.

“En pandemia tuve varios cambios en mi vida, desde lo espiritual, desde lo mental, familiar, etc y una de las cosas que me hizo hacer el cambio de switch fue darme cuenta que no la estaba pasando bien en el lugar que estaba trabajando, que es súper legítimo para cualquier persona”, indicó.

“Esta decisión la sentí de corazón, de la guata. Yo escucho mucho mi cuerpo y hace rato sentía que mi cuerpo me venía pidiendo un cambio”, agregó.

Asimismo, la comediante no reveló mayores detalles sobre su desvinculación de aquel espacio, aunque sí reconoció que existieron conversaciones con otros miembros del proyecto.

“Las cosas que quedan en los trabajos creo que deben quedar en la intimidad de los trabajos, o sea todos ellos saben lo que pasó y nosotras sabemos lo que pasó. Es una cosa que yo hablé en su minuto con quien correspondía y tomé mi decisión”, señaló.

Días atrás, Yazmín Vásquez había señalado en conversación con Jordi Castell que había terminado en buenos términos su relación con Claudia Conserva.

“No hay mala onda. Cerramos la puerta como las dos amigas que somos (…) Todo lo que tenía que hablar, lo hablé con ella”, expuso en ese entonces