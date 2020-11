Este martes se dio a conocer la salida de Patricia Maldonado de Mega, luego de estar 18 años continuos trabajando en la estación. La opinóloga estuvo ligada al matinal Mucho Gusto hasta octubre del año pasado, cuando ocurrió el denominado Estallido Social.

Recientemente, en una entrevista con el portal de espectáculos Candy, la comunicadora analizó la desvinculación de aquella estación, asegurando que era una situación que “veía venir”.

“Mira, lo voy a explicar porque no me gusta que las cosas se especulen. Cuando yo renové hace tres años atrás, yo sabía que esta renovación para mí era la última. Lo manifesté a la gente con la que cerré mi contrato. Les dije ‘yo creo que es el último contrato de levantarme a las cinco de la mañana’. Además, sabía que desde ese minuto los contratos se renovarían anualmente, la mayoría de los canales empezaron a hacer eso. Como está la televisión hoy en día, quién se quiere meter en un forro a tres años”, indicó.

En este sentido, Maldonado explicó lo que sucedió en el espacio matinal luego del 18 de octubre de 2019, cuando muchos de los rostros salieron y el programa dio un giro desde el punto de vista de los contenidos.

“No me provocó ninguna sorpresa. Lo que sí me provocó sorpresa es que, a partir del 18 de octubre, no me dijeron nada. Nos dijeron todos para la casa, porque quedó la cagá (sic). Y empezaron a volver todos, y a mí no me llamaron. Y dije bueno, me tendrán que llamar, es lógico. Y no lo hicieron. Pero yo no estoy en mala con ellos”, señaló.

“A pesar de eso. La hueá (sic) es así. Uno para un canal de televisión no es persona, es un número. Como en todas las empresas no más. Yo di todo lo que tenía que dar, profesionalismo, trabajo, disciplina. Jamás en los 18 años ocupé la pantalla de Mega para panfletear. No como otros”, agregó.

Por último, la opinóloga indicó que no se cierra a la posibilidad de poder integrarse a otra señal televisiva por medio de proyectos independientes, aunque, de momento, su prioridad es el programa que realiza a través de redes sociales con Catalina Pulido.

“No me aflijo mayormente. Ya estaba bueno también, eran muchos años de trabajo, de pega ya. Yo ya lo tenía estimado (el fin de su contrato). Yo me preparé para el 31 de diciembre de este año. Sabía que hasta ahí mi contrato funcionaba. ya tenía pronosticado. No dejó de ser un poco cansador. Ahora, si hubiéramos conversado y hubiésemos llegado a un acuerdo por un año más, yo no sé. Porque llega un momento en que uno se cansa. Yo tengo mucha energía y soy muy creativa, pero te cansas también”, concluyó.

Hay que señalar que Mucho Gusto ha visto partir a varios conductores en el último año, como Luis Jara, José Miguel Viñuela y Soledad Onetto.