Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Los reconocidos actores Mark Ruffalo y John Malkovich se sumarán a la nueva película de Martin McDonagh en territorio chileno, junto a Sam Rockwell, que vuelve a trabajar con el director tras su premiado papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Bajo el título "Wild Horse Nine", la cinta, que también contaba con la posible participación de Christopher Walken y Oscar Isaac, se centrará en la Isla de Pascua, un escenario único por su riqueza cultural y natural, donde iniciará sus grabaciones en marzo. McDonagh reveló que la isla será un personaje importante en la trama, lo que promete un proyecto cinematográfico de alto impacto que posicionará a Chile como un destino atractivo para grandes producciones.