El actor Lee Jung-jae, estrella de "Squid Game", anunció en una entrevista que la segunda temporada de la exitosa serie coreana se estrenará en diciembre, revelación sorprendente ya que usualmente este tipo de noticias provienen de Netflix o la producción. Durante el diálogo con Business Insider sobre The Acolyte, nueva serie de Star Wars que liderará, Lee brindó esta información, desafiando las reglas de no hablar sobre otros proyectos. Aunque Netflix no ha comentado al respecto, la esperada continuación de "Squid Game", la serie más vista de la plataforma y nominada a 14 Emmys, podría llegar en diciembre, coincidiendo con los planes anunciados previamente por el co-CEO Ted Sarandos para la segunda mitad de 2024.