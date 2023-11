Esta semana llegó la esperada fecha por Zack y Cody en uno de los capítulos de la serie del mismo nombre de Disney. Incluso los protagonistas de Zack y Cody: Gemelos en acción, los hermanos Cole y Dylan Sprouse, reaccionaron al cómico suceso.

Hay que recordar que el capítulo del cual hablamos, es aquel donde Zack y Cody asistían a un restaurante italiano de renombre en la ficción para solicitar una reserva, en el que cocinaba la afamada “chef Gigi“. El lugar era conocido en la serie por ser uno de los sitios más recurridos para comer.

Por ello resulta cómica la intención de los gemelos de conseguir una mesa como si nada, lo que ya, por el contexto, se anticipaba como algo imposible.

En la escena del capítulo se ve cómo los hermanos se acercan a la recepción del local y le piden a la chef una mesa. La mujer piensa que es una broma y actúa de manera sarcástica diciéndole a los chicos que revisaría la disponibilidad de la agenda.

“¡Ah! Puedo agendarlos a las 19:30…”, les dice la cocinera. “Perfecto”, suspira aliviado Cole, a lo que la chef lo interrumpe de inmediato: “del 16 de noviembre del 2023“.

“¡Pero eso es en quince años!“, le responde Cole. “Quizás no quiera comer comida italiana ese día“, le dice además Zack. “¡Siguientes!”, termina gritando la cocinera.

Y al parecer, los cibernautas tienen buena memoria, pues, entre bromas y nostalgia, se les recordó masivamente a los actores que “su mesa estaba lista” para ir a disfrutar una cena italiana. Incluso hasta la misma actriz detrás de la chef que ese día atendió a los gemelos en acción compartió un video al respecto.

Zack and Cody can finally dine at the fancy italian restaurant they reserved 15 years ago pic.twitter.com/ZABRTnQJ4y

Not the chef from that Zack and Cody scene making a TikTok to let them know their table was ready yesterday 😭 pic.twitter.com/A58GcUMmY3

— Spiro (@SpiroQendro) November 17, 2023