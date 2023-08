El sitio web OneBuy.com detalló que a través de un panel de expertos, ordenó de mejor a peor varias películas cómicas. Por ello, aplicando un método basado en recoger cada reseña con la palabra que aglutine más la palabra “chistosa” en el portal IMDB (sitio web que junta miles de reseñas) determinó que la cinta Super Cool, es la más divertida de la historia.

Seguramente el proceso de selección puede generar dudas, tal como indicó un columnista de The Washigton Post, que cuestionó la iniciativa.

Eso sí, la muestra consideró cerca de 125 películas, con mejor calificación en el género de comedia. No obstante, el resultado generó gran repercusión en redes sociales, pues muchos usuarios identifican que la cinta es una de las mejores del género, considerada de todos modos una película de culto.

De esta forma, la historia de los adolescentes Seth y Evan, que se basa en las propias vivencias del actor Seth Rogen, aborda como ellos tienen una noche llena de enredos, puesto que los jóvenes tiene las hormonas bastante alborotadas.

Por otra parte, un dato no menor, es que el papel de ‘McLovin’ fue el primero de Christopher Mintz-Plasse. Incluso, su carnet llegó al status de objeto de culto por los fans de la película.

¿Habrá una segunda parte de Super cool?

Mientras tanto el productor de la cinta, Judd Apatow, se refirió a una posible continuación de ‘McLovin’ y compañía.”Siempre quise que hicieran una secuela de Superbad. Sé que Jonah dijo ‘Oh, sería divertido hacerla cuando tengamos 70 u 80’, pero relamente quería que hicieran Superbad en la universidad en la que Jonah deja la educación y se aparece de visita en la universidad de Michael Cera”, expresó al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum.

Pese al visto bueno de Apatow, los actores del elenco, como Jonah Hill y Michael Cera, se han negado a filmarlo:

“Pero todos decían, ‘No, no queremos arruinar Superbad haciendo accidentalmente una secuela mala’, y yo siempre les dije lo mismo, ‘Bueno, es como decir no hagamos el segundo episodio de The Sopranos’. ¿Por qué piensas que vamos a arruinar la segunda?”, declaró Hill.

Por último, Hill dijo que retomaría su personaje, solo si lo hacían en varios años más, cuando sea un adulto mayor. Al igual que Cera, quien expresó su negativa en Esquire: “Estaría abierto a hacer cualquier cosa con ese grupo de gente. Creo que todos están en contra de hacer la secuela, simplemente porque nos sentimos bien con respecto a la película. Solo podría empañar algo que es un buen recuerdo. Dicho esto, me encantaría hacer algo con el mismo grupo de gente, incluso si no es Superbad”, remató.