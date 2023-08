Como “insultante” y una “destrucción” de la obra original, categorizó David Hand, el hijo del director del mismo nombre de la cinta de Disney, Blancanieves. Sus palabras salen después de que la actriz del live-action, Rachel Zegler, asegurara que la historia era “extremadamente anticuada” y que el interés amoroso parece un “acosador”.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en el hijo del cineasta, quien aseguró que “los jóvenes nunca han visto la original y no saben de qué están hablando”.

Las declaraciones del hombre de 91 años se dieron en una conversación con The Telegraph y no se detuvieron ahí: “Quiero decir, es un concepto completamente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con eso, y sé que mi papá y Walt (Disney) también estarían muy en desacuerdo con eso“, aseguró.

El hijo de David Hand también aseveró que la versión “woke” como se le conoce en Estados Unidos a la nueva cinta, es “patética”: “Creo que es patético que la gente se sienta así… estas son formas de arte en el mundo del cine actual”.

Cabe recordar que las películas ‘woke’ son versiones nuevas de clásicos del cine donde se integran a personajes o actores de comunidades LGBTI+ o de razas afroamericanas y asiáticas en papeles usualmente estereotípicos.

Hand añadió que es una “vergüenza” e “insultante” que se tome una producción exitosa y se transforme: “Tengo miedo de lo que van a hacer con las primeras películas… sus pensamientos son tan radicales ahora. Cambian las historias, cambian los procesos de pensamiento de los personajes, simplemente ya no son las historias originales. Están inventando cosas nuevas y no me gusta nada de eso“, afirmó.

“No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi papá… Creo que Walt y él se estarían revolviendo en sus tumbas”, aseguró.

Hasta el momento Disney no se ha referido a las declaraciones de Zegler ni las de Hand sobre Blancanieves.