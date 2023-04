Los hechos de la nueva serie inspirada en las obras literarias de George R.R. Martin ocurrirían, aproximadamente, 300 años antes que los sucesos de "Game of Thrones".

Hoy trascendieron los primeros detalles de la nueva precuela de “Game of Thrones” a cargo de la cadena HBO, esta vez centrada en la conquista de Westeros por parte de Aegon I Targaryen.

De acuerdo a un reporte publicado por la revista especializada Variety, el proyecto se encuentra aún en su primera etapa de producción, sin guionistas adjuntos ni reparto confirmado.

Fuentes de HBO, por su parte, aseguran que una de las alternativas que se barajan es producir, en alianza con Warner Bros, una película que luego conduzca a la serie; aunque advierten que esta es sólo una de las ideas.

Con esto, Warner Bros. Discovery sumaría a sus registros un nuevo intento de “universo televisivo-cinematográfico”, esto considerando sus planes en torno al reinicio del “DC Universe” bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran.

La trama “contaría la historia de cómo Aegon y sus hermanas-esposas Visenya y Rhaenys usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos en Westeros, con excepción de Dorne. Al hacerlo, Aegon I se convirtió en el primer rey de Westeros”, relata el portal estadounidense.

Según la publicación, los acontecimientos de la nueva serie ocurrirían “aproximadamente 300 años antes de Game of Thrones”.

Este sería el segundo “spin-off” de “Game of Thrones” tras el estreno de la serie “House of the Dragon” (2022), también basada en las obras literarias del estadounidense George R.R. Martin. Por ahora, su segunda temporada 2 aún está en producción.