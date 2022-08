Este domingo se estrenó la serie House of the Dragon, precuela del éxito de HBO Game of Thrones. Sin embargo, más allá de los viudos de la ficción finalizada en 2019, existe otro grupo intrigado por el nuevo proyecto con una duda directa: ¿se debe ver Game of Thrones para ver House of the Dragon?

Y es que, para muchos, ver ocho temporadas con un final popularmente criticado, no parece muy atractivo para poder disfrutar una serie que, hasta el momento, solo tiene confirmados 10 episodios.

De todas formas, para el alivio de los curiosos, no es necesario conocer la historia de Juego de Tronos para ver la serie en emisión. Esto, debido a que el relato de George R.R. Martin se ubica 172 años antes de la primera historia.

Con esta cantidad de años por delante, todo puede ocurrir sin generar huecos en la historia lanzada en 2011.

La Casa del Dragón, como se nombra a la ficción en español, narra la historia de la familia Targaryen. Específicamente, en el primer episodio, la serie se centra en el rey Viserys Targaryen, quien debe tomar la decisión de aclarar a su sucesor del trono de hierro.

Así, el monarca que no tiene hijos varones tiene que debatirse entre su hermano, Daemon Targaryen, y su hija, la princesa Rhaenyra Targaryen y las consecuencias que puede causar cualquiera de los dos en el poder.

¿Qué ocurre si veo House of the Dragon sin ver Game of Thrones?

La única diferencia entre un fan de GOT y un primerizo en aquel universo sería, simplemente, no reconocer ciertos guiños o “easter eggs” que ocurren a lo largo de la serie.

Por ejemplo, en el primer episodio, surgen pequeños detalles que los fans reconocieron con emoción, como la existencia de algunas casas, como los Stark.

Asimismo, de forma más llamativa, Viserys le cuenta a su hija Rhaenyra la profecía que vio Aegon I Targaryen, el creador del trono de hierro, en un sueño.

Ahí, la historia llamada Canción de Hielo y Fuego -al igual que el libro en el que se inspira Game of Thrones– habla de un terrible invierno que llegará con un mal muy lejano que intentará tomar Westeros y que marcará el fin del mundo como lo conocen.