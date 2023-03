Dejando atrás el mundo de los superhéroes y villanos, Elizabeth Olsen explorará un crudo caso real en Amor y Muerte, la esperada nueva miniserie de HBO y HBO MAX.

Protagonizada por Jesse Plemons, la producción contará con siete episodios estrenando sus tres primeros el 27 de abril, seguidos por uno semanal hasta el 25 de mayo.

El drama relata la historia de dos parejas devotas, Candy y Pat Montgomery, y Betty y Allan Gore. Ambas disfrutan de su tranquila vida en un pequeño pueblo de Texas, hasta que una aventura extramatrimonial desencadena un violento crimen con un hacha.

En la vida real, los hechos tuvieron lugar en la localidad de Wylie, en Texas, el 13 de junio de 1980, cuando Candy mató a sangre fría a Betty.

El asesinato causó revuelo en la época, puesto que el cuerpo de la víctima fue encontrado con 41 hachazos.

Creada por David E. Kelley y dirigida por Lesli Linka Glatter, Amor y Muerte cuenta en su elenco con Lily Rabe, Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

La historia, además, está inspirada en el libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” y en una colección de artículos de Texas Monthly (“Love & Death in Silicon Prairie,” Parte I & II).

Esta además no sería la primera producción cinematográfica en torno al caso. De hecho, en 1990 la cadena CBS estrenó la película A Killing in a Small Town, que dramatizó el caso.

El año pasado, la plataforma de streaming Hulu lanzó su propia miniserie sobre la historia, que aún se encuentra en producción, donde Jessica Biel interpretó a la asesina.