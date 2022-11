Este miércoles el servicio de streaming HBO Max dio a conocer la fecha de estreno de la serie The Last Of Us, la cual está basada en el videojuego del mismo nombre.

Según informó el canal a través de un comunicado de prensa, la producción llegará al catálogo el 15 de enero del próximo año.

La ficción contará con 9 capítulos donde se relatarán las peripecias de Joel, un experimentado superviviente, que es contratado para sacar de contrabando a Ellie -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

“Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EE.UU dependiendo el uno del otro para sobrevivir”, escribieron desde HBO Max.

La serie es protagonizada por la actriz de Game Of Thrones y el actor chileno, Pedro Pascal. Gabriel Luna (Agents of S.H.I.E.L.D.) será Tommy, mientras que Anna Torv (Mindhunter) será Tess. También participan Nico Parker (Dumbo) como Sarah, Murray Bartlett (The White Lotus) como Frank y Nick Offerman (Parks and Recreation) como Bill.

Otros actores que serán parte del elenco son Storm Reid (Euphoria) como Riley, Merle Dandridge (Station 19) quien dará vida a Marlene, mientras que Jeffrey Pierce (Love, Death & Robots) actuará como Perry, Lamar Johnson (Violet y Finch) será Henry, en tanto que a Keivonn Woodard lo veremos como Sam.

Hace una semana el servicio de streaming dio a conocer el primer tráiler de la serie The Las Of Us, donde se puede ver parte de la trama y obstáculos que deberán enfrentar los actores en la ficción.