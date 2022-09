Este lunes ha sido publicado el primer teaser tráiler de The Last of Us, la esperada serie de ciencia ficción inspirada en el famoso videojuego homónimo.

La adaptación está siendo desarrollada por HBO y el elenco es liderado por el actor chileno Pedro Pascal y la actriz británica Bella Ramsey, quien saltó a la fama mundial tras interpretar a lady Lyanna Mormont en Game of Thrones, de la misma cadena televisiva.

Hace un mes fue lanzado un avance de 14 segundos que mostraba a ambas estrellas, pero esta vez se trata de un teaser más completo, que alcanza el minuto y medio.

La historia comienza 20 años después de que la civilización moderna fuese destruida por un virus mortal, indica HBO.

Que el tráiler sea lanzado hoy no es coincidencia: en el videojuego, dicha pandemia comienza un 26 de septiembre en Estados Unidos, por lo que en esta fecha se celebra el “Día de The Last of Us” (“The Last of Us Day”).

“Joel (Pascal), un duro sobreviviente, es contratado para sacar a Ellie (Ramsey), una niña de 14 años, de una zona de cuarentena total. Lo que empieza como un pequeño trabajo, se convierte en un viaje brutal y angustioso, en que ambos deben viajar a través de Estados Unidos y depender del otro para sobrevivir”, dice la sinopsis.

La serie no tiene fecha de estreno exacta, pero está programada para 2023 en el canal HBO y el streaming HBO Max.