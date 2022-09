Este 28 de septiembre se estrena en Netflix Blonde, una de las cintas más esperadas del año y que cuenta -no tan apegada a la realidad- la historia de Marilyn Monroe.

La película protagonizada por la cubana Ana de Armas, está basada en la novela del mismo nombre, de Joyce Carol Oates.

El guion toma la historia de Marilyn como inspiración para desarrollar una trama cruda y compleja, haciendo eco de conocidos rumores y a supuestos pensamientos íntimos de la actriz.

Pero ¿qué es cierto y que no en la historia?

La cinta comienza con una pequeña Norma Jeane bajo el cuidado de su madre, Gladys Pearl Baker, una mujer que en el fondo la culpa por el rechazo del padre de la niña, quien nunca quiso que naciera.

La mujer, que además tiene serios problemas con el alcohol y las drogas, no sólo usa una foto de Clark Gable asegurando que es el papá de Norma, sino que pone en riesgo a su hija en varias oportunidades de forma brutal, producto de sus delirios.

Finalmente, tras meter a la pequeña en una bañera de agua caliente, Gladys termina siendo internada en un hospital psiquiátrico y Norma enviada a un orfanato.

Los primeros años de vida de Norma fueron igual de trágicos que como se muestra en Blonde.

Nacida de un affaire de su madre con su jefe en estudio RKO Pictures. Norma creció sin conocer a su padre y se mantuvo junto a Gladys hasta que fue diagnosticada con paranoia esquizofrénica en 1934.

Desde los 8 años, la entonces futura actriz deambuló por casas de amigos, orfanatos y casas de acogida. Su independencia llegó cuando se casó con James Dougherty en 1942, a los 16 años.

Es uno de los rumores más famosos del mundo. Se ha mencionado incluso en series como The Crown. Y es que después de que Marilyn Monroe cantara Feliz cumpleaños al presidente de EEUU John Kennedy, en el Madison Square Garden en 1962, las especulaciones no se detuvieron.

En Blonde se aborda de la forma más humillante posible. Todo parte cuando la llevan a visitar al presidente que se encuentra recuperándosede una cirugía.

Monroe, que aún vivía en depresión por la perdida de su hijo, es arrastrada por el servicio secreto debido a que la mezcla de alcohol y medicamentos la tenía prácticamente inconsciente.

Cuando por fin logra ver al “Presidente”, él la recibe mientras sigue al teléfono y la obliga a darle sexo oral. Finalmente, cuando cuelga el teléfono se dispone a violarla.

La escena termina con Marilyn en muy mal estado y prácticamente sin voluntad.

En la vida real, no hay confirmación de los rumores de romance, ni que un crimen así haya ocurrido, a pesar de que se han ido alimentando con el paso del tiempo.

De hecho, muchos especulan que Marilyn también mantuvo una relación con el hermano de JFK, Bob; e incluso que su suicidio habría sido una forma de encubrir el affaire del presidente.

FALSO: Su trío amoroso con el hijo de Chaplin

Blonde muestra el escandaloso romance holywoodense de los autodenominados Gemenis, un trío compuesto por Marilyn, Charlie “Cass” Chaplin Jr. y Edward “Eddy” G.

Los tres mantenían una relación amorosa simultánea que llenaba portadas de diarios y que terminó producto de un aborto que se practicó Marilyn.

En la vida real, no hay registro que ese trío haya existido, aunque sí hay antecedentes de que Monroe y Chaplin mantuvieron una relación.

REAL: Violencia intrafamiliar con DiMaggio

En la vida real, Marilyn Monroe estuvo casada con el basebolista Joe DiMaggio, una relación que duró solo 9 meses debido a los celos y maltrato del deportista.

La película, de hecho, no solo insinúa esta historia, sino que la transforma en una de las escenas más duras del filme.

Aunque en ningún momento se da el nombre del hombre, a quien sólo se menciona como un ex atleta, queda claro que se trata de DiMaggio, con quien salió por dos años antes de casarse, para cumplir el sueño de ambos de tener una familia y vida tranquila.

El problema fue que ella estaba en lo más alto de su carrera, mientras que la de él iba en baja. Esto hizo que quisiera involucrarse mucho más en el trabajo de su esposa, prohibiendo que siguiera cultivando su imagen de bomba sexy o de “rubia tonta”.

La relación llegó completamente a su fin, tras la famosa escena de Marilyn con un vestido blanco que flameaba por el aire del metro en The Seven Year Itch. La historia cuenta que DiMaggio estuvo presente y se fue indignando del lugar.

Años más tarde, fue si hijo, quien confirmó el romance.

REAL: Matrimonio feliz con Miller

De acuerdo a la revista Time, uno de los momentos más cercanos de la película a la vida real de Marilyn, fue su matrimonio con Arthur Miller.

Si bien en la vida real se conocieron en el set de As Young As You Feel en 1951, su verdadera relación comenzó en una audición en Actors’ Studio en Nueva York.

En la cinta, al igual que pasó con DiMaggio, nunca se dio su nombre, aunque era claro de quien se trataba nuevamente.

Los primeros años de relación de Monroe y Miller tampoco fue de ensueño y el guionista se tuvo que divorciar de su primera esposa para casarse con la actriz.

Él la acompañaba a los rodajes, mientras que ella lo defendía de los rumores que lo vinculaban al comunismo.

La historia de amor llegó a su fin tras un aborto espontáneo que marcó profundamente a Marilyn, sepultando lo que quedaba entre ellos, una historia que Miller estaba escribiendo sobre la artista, lo que ella sintió como una traición.