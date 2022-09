Luego del éxito de su evento en 2021, este sábado 24 de septiembre Netflix dio inicio a Tudum 2020, una jornada de anuncios, trailers, entrevistas y otras revelaciones sobre las próximas producciones de la plataforma de streaming.

Es así como en esta jornada las publicaciones y anuncios comenzaron a circular en redes sociales sin parar. Aquí puedes ver algunos de los anuncios estelares de este evento creado para los fans.

Uno de los primeros anuncios que publicaron fue información respecto a la secuela de Enola Holmes, la película protagonizada y producida por Millie Bobby Brown.

En el adelanto de casi dos minutos se puede ver a la joven Enola que abrió su propia compañía de detectives. Sin embargo, debido a que es una niña para muchos, su agencia no inicia con el pie derecho.

Sin embargo, una niña llegará hasta su compañía para que Enola encuentre a su hermana perdida. Sin embargo, el misterio necesitará la ayuda no solo de un Holmes.

La cinta es dirigida por Harry Bradbeer y protagonizada por Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma y Sharon Duncan-Brewster. Enola Holmes 2 se estrena el 4 de noviembre.

Otra cinta confirmada es el regreso de Gal Gadot a la plataforma de streaming. La intérprete de Wonder Woman protagonizará con Jamie Dornan y Alia Bhatt Heart of Stone, película de acción y espías que se estrenará en Netflix en 2023.

Junto al anuncio, también se compartió el primer vistazo al proyecto que puedes ver a continuación.

Heart of Stone may not be hitting Netflix until 2023, but stars Gal Gadot, Jamie Dornan, and Alia Bhatt just gave the world an exclusive first look at their huge spy action thriller in #TUDUM pic.twitter.com/8nfQg3Vt0Q

