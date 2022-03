Este lunes Paramount Pictures dio a conocer el tráiler final de Sonic 2, secuela de la cinta estrenada en 2020 basada en el popular erizo de Sega.

Se trata de un adelanto que viene con varios guiños a los juegos de la saga, incluyendo la banda sonora y los estrafalarios artilugios usados por el Doctor Eggman, quien nuevamente es interpretado por Jim Carrey.

Son poco más de dos minutos cargados de acción y que nos muestra al personaje azul siendo acompañado de Tails para hacer frente a los malvados planes del extravagante villano.

Time to turn up the heat 🔥 The Final Trailer has arrived. Get your tickets now to see #SonicMovie2 in theatres April 8. https://t.co/f7y89cz6cI pic.twitter.com/4ybvEa4MkO

— Paramount Pictures (@ParamountPics) March 14, 2022