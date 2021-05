Finalmente se completaron las grabaciones de Sonic the Hedgehog 2, secuela de la película de 2020 que tuvo una buena acogida por parte de la crítica.

Así lo confirmó Jeff Fowler, director del filme quien a través de sus redes sociales compartió una imagen en la que aparece sentado en uno de los sets de la producción en Vancouver, Canadá.

“Gracias a todo el elenco y equipo increíble en esta ciudad… tantos talentos increíbles que ayudaron a que SonicMovie2 sea algo realmente especial (y alerta de spoiler… ¡ES ÉPICA!)”, indicó en su cuenta de Twitter.

That’s a wrap in Vancouver! Thank you to all the amazing cast/crew in this city… so much incredible talent helping make #SonicMovie2 truly special (and spoiler alert… EPIC! )

— Jeff Fowler (@fowltown) May 13, 2021