El actor chileno pasó de grabar Élite a tomar sus maletas y viajar a Brasil para una nueva producción. "Llegué y me dije: 'en qué me metí' ", recuerda entre risas.

Cuando el actor chileno Jorge López estaba acabando con las grabaciones de Élite en Madrid, recibió una nueva invitación, esta vez en Brasil. Se trataba de una serie juvenil pero, a diferencia del proyecto donde compartió con Danna Paola, cargado por el verano y la juventud.

“Me leí el guión y me pareció interesante, pero había un pero: yo no hablo portugués”, comparte el actor chileno a BiobioChile. Ahí le aseguraron que ese detalle no sería problema, porque no hablaría demasiado.

“Y entonces yo llego a Brasil y me digo: ‘en qué me metí"”, recuerda entre risas. “Aprendí el idioma en el momento. En verdad fue una apuesta heavy, porque yo no estaba trabajando en todos mis sentidos, ya que no era mi lengua, pero gracias a la ayuda de mis compañeros, del equipo de Netflix, de la productora, pude aprender muchísimo”, comenta.

“Yo elegí complicarme la vida al actuar en otro idioma”, añade riendo. “Este desafío me hizo crecer mucho, la verdad, y me tiene muy feliz”, agrega.

El aprendizaje al actuar

Además de la barrera del idioma, que asegura fue una presión extra, el actor debió aprender a bucear, surfear y más. Aunque asegura que es parte de la adrenalina de su trabajo.

“En Soy Luna debía cantar y patinar y lo hice por todo el mundo, en Élite tuve que hacer otras cosas… Este trabajo es maravilloso porque siempre te va dejando algo nuevo, cada personaje te nutre de lugares diferentes, entonces me emociona mucho, me encanta”, comenta.

Otro hecho que destaca de su nuevo proyecto es la diferencia de cómo se aborda la juventud.

Temporada de Verano se enfoca en un grupo de jóvenes que trabajan en un hotel ubicado en la Isla de las Conchas, en Florianópolis. Cada uno de ellos debe lidiar con sus propios conflictos internos.

Entre ellos está la protagonista, Catarina (Giovanna Lancellotti), una joven adinerada que llega al hotel para realizar una fiesta, sin embargo, su madre acaba siendo detenida en medio de la celebración por lavado de dinero, a lo que la joven debe comenzar a trabajar en el hotel para ganarse la vida.

Ahí, poco a poco comienza a acercarse a Diego (Jorge López), quien ya tiene una relación con una profesora de yoga. López asegura que su personaje lleva un año en Brasil, pero que se muestra “muy misterioso en un principio”, ya que no comparte mucho de sí mismo.

La serie ya está disponible en la plataforma de Netflix.

Trabajo sin fin

Sobre sus siguientes proyectos, López afirma que tras acabar de grabar la serie veraniega, volvió a España para un proyecto con Apple TV. “Es un thriller, que es otro código también”, adelanta.

“Después volví a Chile a hacer otra película también con otra plataforma. Así que se viene un año muy interesante de muchos estrenos y muchas cosas diversas”, menciona.

Respecto a su gran número de proyectos, el intérprete asegura que “no tengo tiempo para masticar nada, he ido sorteando un desafío tras otro. Creo me acostumbré a la rutina de trabajar mucho”.

“Aunque a veces me da un poco el lockdown y digo: ‘wow, que rápido pasa todo’, de hecho a veces me da un poco de susto, ¿me iré a morir pronto?”, bromea. “Al menos ya pasé el club de los 27 hace un par de añitos y ya el coronavirus no me mató”, puntualiza.

“Lo tuve dos veces y ya estoy vacunado casi con cinco dosis, así que hay Jorge López pa’ rato”, añadió entre risas, sin profundizar en el tema.