Pese a que la expectativa era muy alta, muchos fanáticos de Spider-Man estaban con dudas sobre cómo sería la entrega de No Way Home entre las negativas de los actores y las filtraciones.

Y es que quien más llamó a no tener esperanzas de un encuentro entre diferentes versiones de Peter Parker fue el actor Andrew Garfield, quien en ese mismo periodo se encontraba promocionando sus cintas tick, tick… BOOM! y The Eyes of Tammy Faye.

Tanto negó su aparición en la película que incluso acusó a las imágenes en las que se veía con Tobey Maguire y Tom Holland como una vil edición de Photoshop y, por supuesto, al momento de estrenarse la película muchos le cobraron la palabra.

De hecho, en redes sociales se pueden encontrar múltiples recopilaciones del intérprete negando su participación en No Way Home, así como gente que pide que se le entregue el Oscar a mejor actor por su insistencia.

“Cada día me aseguro de ver la entrevista de Andrew Garfield en el show de Jimmy Fallon negando que está en Spider-Man No Way Home y me rompo las costillas siempre que él dice ‘estoy tratando de controlar las expectativas’. Amor, eso estuvo al nivel del Oscar”, bromean en redes sociales.

everyday i make sure to watch andrew garfield's interview on jimmy fallon denying that he's on spiderman nwh and cracking my ribs from wheezing every time he says "I'M TRYIN TO MANAGE EXPECTATIONS"

love, that was some oscar level shit right there 😂😂😂 pic.twitter.com/Kf4bAVuwUk

— kt (@kteltagasa) January 6, 2022