La adaptación en live action (con actores reales) que Netflix está desarrollando en base a la querida serie animada de Nickelodeon, Avatar: The Last Airbender (El último maestro aire, o La leyenda de Aang, en español), ha anunciado este martes que comienza oficialmente su producción.

Esto significa que ha empezado el trabajo de fotografía y muy pronto se iniciarán las grabaciones, por lo que cada vez falta menos para que podamos ver la serie.

De la mano de esta noticia, también han revelado nuevos actores que se suman al elenco protagonista ya anunciado con anterioridad.

Recordemos que en agosto revelaron quiénes interpretarán a los cuatro personajes principales: Gordon Cormier (The Stand y Lost in Space) será Aang, el avatar y último maestro aire; Kiawentiio (Beans)será la maestra agua Katara; Ian Ousley (13 Reasons Why) será su hermano Sokka, también de la Tribu Agua del Sur; y Dallas Liu (Tekken y Underdog Kids) será el príncipe Zuko, de la Nación del Fuego.

Hace unos días, a ellos se sumó Daniel Dae Kim (Hawaii Five‑0; Lost), quien tomará el papel del Señor del Fuego Ozai.

Y ahora se suman tres actores más: Paul Sun Hyung Lee (Kim’s Convenience; The Mandalorian) será el general Iroh, tío del príncipe Zuko; Lim Kay Siu (Ana y el rey) será Gyatso, maestro aire y mentor de Aang; y Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens) será el comandante Zhao de la Nación del Fuego, informó el portal especializado ComicBook.

Con motivo del anuncio, Netflix compartió una nueva foto de los cuatro protagonistas junto a otros integrantes de la producción.