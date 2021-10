La actriz Dorothy Steel, que fue parte de la película de Marvel Pantera Negra, falleció este viernes a los 95 años.

Según informó el portal WSBTV, el deceso se produjo en su casa en la ciudad de Detroit, en Michigan, Estados Unidos.

La mujer debutó en la pantalla grande en la producción protagonizada por Chadwick Boseman, donde interpretó a una líder de la tribu en la tierra ficticia de Wakanda, en la que se desarrolla la historia.

Fuentes afirmaron al portal que la mujer se encontraba en medio de las grabaciones de la secuela de Pantera Negra, que iniciaron en junio de este año en Atlanta, cuando falleció.

Los últimos momentos los habría pasado con su familia, reportó la revista estadounidense People. Las causas de la muerte, por ahora, se desconocen.

Steel, que llegó a la actuación en el filme sólo luego de que su nieto la convenciera, había dicho a su representante que su personaje en esta nueva parte de la producción de Marvel sería su “último papel”.

Meet Atlanta’s 91-year-old “Black Panther” scene-stealer! Chadwick Boseman has nothing on Dorothy Steel: https://t.co/Qyi0KVUmu9 pic.twitter.com/PQhUKqX9Ap

— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) February 21, 2018