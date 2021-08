Este jueves debutará Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, la primera película de Marvel lanzada únicamente en cines desde el inicio de la pandemia.

Y a pesar que la cinta se ha vito envuelta en una maraña de polémicas por la demanda de Scarlett Johansson contra Disney y por la respuesta de su protagonista a la cabeza de empresa, lo cierto es que la historia logra trascender la controversia.

BioBioChile fue uno de los pocos medios afortunados de ver la cinta hace algunas semanas y podemos asegurar que supera cualquier expectativa que los fans pueden tener.

La trama sigue la historia Shang-Chi, un joven asiático que lleva una vida tranquila en San Francisco, hasta que un grupo de asesinos le quita un colgante que le regaló su madre cuando era un niño.

A raíz de ese episodio, Shang-Chi y su mejor amiga Katy viajan a Macao, para advertir a la hermana de este, Xialing, que el peligro también se acerca a ella.

Poco a poco se ven envueltos en una trama que involucra a su pasado, su familia y la Organización de los Diez Anillos.

El actor chino-canadiense Simu Liu fue el escogido para dar vida a este joven maestro de artes marciales, y la selección fue con pinzas.

El intérprete que en el pasado había pedido un héroe asiático a Marvel a través de Twitter, logró encontrar el equilibrio para llevar escenas de alta tensión así como las de comedia, sin mencionar la perfecta dinámica con que crea con Awkwafina.

Y hablando de Awkwafina, sin duda es la actriz que Marvel no sabía que necesitaba. No sólo nos deleita con su carisma natural, sino que no se queda como la típica compañera detrás del protagonista, sino que se incorpora a la trama con determinación e incluso planteando preguntas existenciales con las que muchos jóvenes podrán sentirse identificados.

El director Daniel Cretton, en tanto, busca cambiar la súper exitosa fórmula de Marvel, y lo hace con éxito. La mezcla de leyendas chinas con acción de artes marciales impresionantemente coreografiadas, te lleva a recordar a las inolvidables recordadas cintas de Bruce Lee.

También ayuda a que gran parte del inicio de la cinta está en mandarín, pasando bastantes minutos antes de escuchar el inglés. Una mensaje fuerte y claro para la industria.

¿Qué podemos decir del villano? Wenwu (Tony Leung) es un supervillano especial, un malo con alma y con el que a veces logras empatizar, por más que sus acciones sean cuestionables. No es Loki, su pena es profunda y su dolor salta a la vista.

Aunque para muchos el filme -cuya fotografía es realmente hermosa, por cierto- puede una introducción de Shang-Chi al MCU, lo cierto es que en gran parte de la película el espectador olvida su vínculo con Marvel, salvo por algunas pequeñas referencias. La conexión oficial llega con una escena post-créditos (Si, hay dos).

Como dijimos, supera cualquier expectativa que se pueda tener y resulta ser la película más familiar creada hasta ahora por Marvel, con temas profundos como la muerte, la aceptación, el perdón y la autosanación, conceptos que se han vuelto más presentes en el mundo debido a la pandemia.