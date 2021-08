En septiembre próximo podremos ver la primera parte del final de la serie española La Casa de Papel, la cual tuvo gran reconocimiento y audiencia desde que fue estrenada en 2017.

Creada por Álex Pina, la historia de los atracadores llegará a su fin este 3 de septiembre, estrenando a través de la plataforma Netflix la primera parte de la quinta temporada, para luego sacar a la luz en diciembre de este año la segunda parte, ambas divida en cinco capítulos cada uno.

No obstante, la expectación crece entre la audiencia quienes esperan saber el desenlace de la historia que mantuvo atentos a medio mundo, mientras que los actores ya van diciendo adiós a sus personajes.

Uno de ellos es la actriz Úrsula Corberó, quien interpretó a Tokio, un personaje intrépido y valiente, pero con un trágico pasado que se va conociendo a medida que avanza la historia.

En una reciente entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la actriz de 32 años se sinceró sobre cómo fue el fin del rodaje de La Casa de Papel y cómo se prepara para sus nuevos proyectos.

“Recuerdo que no podía parar de llorar mientras rodábamos las escenas. Sentía un dolor en mi estómago. Porque me pasaron muchas cosas locas con este programa. Mi vida cambió y me siento agradecida y orgullosa“, comenzó diciendo.

“Echaré de menos a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que será parte de mí para siempre”, sentenció la actriz que actualmente trabaja para la nueva película de acción de G.I. Joe, Snake Eyes.

Sobre su próximo proyecto, Corberó agregó que “cuando hice la cinta para el programa, no hablaba nada de inglés. Así que trabajé muy duro, preparé la escena y envié la cinta, y recuerdo que me llamaron y me dijeron: ‘El director quiere tener una reunión contigo con el personaje principal"”, relató a la revista entes citada.

“Y yo estaba como, ‘Está bien, ahora es el momento en que se dan cuenta de que soy una mentirosa’. Estaba tan nerviosa, y también recuerdo que no entendí nada (de lo que me decían). Estaba fingiendo todo”, contó sobre cómo llegó a ser escogida para interpretar a Inés Santiago, en el spin-off de G.I. Joe.

En tanto, sobre la última entrega de la serie española aún se desconocen detalles, pero en el último tráiler liberado, la sinopsis relata que: “La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos”.

“El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra”, concluye.

A continuación puedes revisar el tráiler de la quinta temporada de La Casa de Papel: