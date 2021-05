Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, reconoció que se arrepiente de haber elegido a la actriz Tilda Swinton para dar vida a The Ancient One, en la primera entrega de Doctor Strange.

En una entrevista con la revista Men’s Health, Feige reflexionó sobre las criticas y la polémica que se originó tras ser acusado de “blanquear” un personaje que en los cómics era un hombre asiático de edad.

“Pensamos que estábamos siendo muy inteligentes y vanguardistas. ‘No vamos a hacer el cliché del anciano asiático, anciano y sabio"”, explicó Kevin.

“Pero fue una llamada de atención para decir: ‘Bueno, espera un minuto, ¿hay alguna otra forma de resolverlo? ¿Hay alguna otra forma de no caer en el cliché y elegir a un actor asiático?’. Y la respuesta, por supuesto, es sí”, reconoció.

En 2016, la Media Action Network for Asian Americans (Manaa) cuestionó duramente la decisión. “Dada la escasez de papeles asiáticos, no había ninguna razón por la que un monje en Nepal no pudiera ser asiático“, sentenció el presidente de Manaa, Rob Chan, según informó Variety.

“Si (el guionista / director Scott) Derrickson hubiera elegido a un asiático como el líder venerado que guía al personaje principal para convertirse en un mejor ser humano y desarrollar sus poderes de hechicería, habría dado un gran impulso a la carrera de ese actor”, agregó.

“Si bien las actrices merecen el tipo de papeles audaces que generalmente se reservan para los hombres, las actrices blancas se ven en pantalla más que las asiáticas de cualquier género. Y Tilda Swinton puede darse el lujo de rechazar papeles”, sentenció.

El director de la cinta Scott Derrickson, en su momento defendió la elección de la actriz asegurando que contratar a un actor asiático hubiese sido visto como “contribuir a un mal estereotipo”.

“Hablamos sobre actores asiáticos que podrían hacerlo, mientras estábamos trabajando en el guion… pero cuando imaginé que ese personaje sería interpretado por una actriz asiática, era una verdadera Dragon Lady“, dijo.

“Simplemente no sentía que hubiera ninguna forma de evitar eso porque la Dama Dragón, por definición, es una mujer asiática dominante, poderosa, reservada, misteriosa, mayor de edad con motivos engañosos, y acabo de describir el personaje de Tilda. Realmente sentí que iba a contribuir a un mal estereotipo”, comentó.

La actriz, en tanto, añadió que “hay poco para mí que agregar, excepto decir que cualquiera que esté hablando a favor de una mayor precisión en la representación de la diversidad del mundo en el que vivimos me tiene justo al lado de ellos”.

“Como alguien que ha trabajado desde el principio como artista dentro de una estética queer, la urgencia de esa voz siempre será bienvenida. Al mismo tiempo, la película que ha hecho Marvel, en la que crearon un rol para la que no fui un mal casting, de hecho, es una desviación del material original en más de un sentido”, añadió.

“Irónicamente, su reparto es positivamente diverso en este caso: The Ancient One de esta película nunca fue escrito como el viejo tibetano barbudo retratado en los cómics. El barón Mordo, un transilvano caucásico de las novelas gráficas, es interpretado aquí por Chiwetel Ejiofor. Benedict Wong desempeña un papel importante y recientemente ampliado como Wong, quien en los cómics es un personaje en miniatura. Creo en el compromiso incondicional de Marvel de crear un universo diverso y vibrante, evitando el estereotipo y el cliché siempre que sea posible con la determinación de mantener las cosas frescas y animadas“, cerró.