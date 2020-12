Luego de haber detenido los lanzamientos tras el fracaso de la Justice League de Joss Wheadon en 2017, Warner Bros. volverá a potenciar su división de DC Comics en un plan que de seguro amarán los fans: lanzarán hasta 6 producciones al año desde 2022.

Así lo confirmó el mismísimo presidente de DC Films en Warner Bros., Walter Hamada, en el periódico estadounidense The New York Times.

De acuerdo al ejecutivo, sus planes son estrenar en cines las películas más costosas, las cuales serían hasta 4 anualmente, mientras que irían a HBO Max alrededor de 2 producciones de más bajo presupuesto en el mismo período.

En ese sentido, especificó que “con cada película que estamos viendo ahora, pensamos, ‘¿cuál es el potencial spin-off para (HBO) Max?"”.

Esto último no es una sorpresa porque el estudio ya ha confirmado series para HBO Max que derivan de sus próximas películas, con un show inspirado en The Batman (2022) y otro sobre el personaje Peacemaker de The Suicide Squad (2021).

Multiverso DC

Hasta la Justice League de 2017, las historias de DC Comics en Warner Bros. seguían una misma línea temporal, similar a como hace Marvel, llamada Universo Extendido de DC Comics (DCEU, por su sigla en inglés).

Eso cambiará con el filme The Flash, que llegará a la pantalla grande en 2022. Protagonizado por Ezra Miller, mostrará cómo el superhéroe Flash/Barry Allen abre el Multiverso en el cine, lo que da la posibilidad de trabajar en múltiples líneas temporales de manera simultánea.

Esto permitirá crear más películas como Joker (2019), que cuenta con Joaquin Phoenix en el papel del villano, personaje que también aparece en las cintas que siguen la continuidad del DCEU pero con Jared Leto.

Lo mismo sucede con Batman, que será personificado por Robert Pattinson en la saga de Matt Reeves, mientras que en The Flash lo interpretarán Ben Affleck y Michael Keaton a la vez. Y Affleck igualmente volverá como el Bruce Wayne en la Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021).

Dos cosas son ciertas: el multiverso permitirá que veamos mucho más contenido de nuestros personajes favoritos… pero también volverá todo mucho más confuso. Habrá que estar atentos para no perderse.