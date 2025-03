La tarde de este martes la animadora de CHV, Diana Bolocco, no apareció en el episodio de ‘Plan Perfecto’ el cual tuvo que ser conducido por su colega, Paulina Rojas.

Esto causó sorpresa en la audiencia, no obstante, más tarde vendría la aclaración de parte de la misma comunicadora. A través de su cuenta de Instagram reveló que tuvo que recibir atención médica de urgencia.

“Me fui a la B. No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida. Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí… Me duele hasta el pelo”, comenzó relatando a sus seguidores.

Sobre lo mismo, explicó que también se tuvo que ausentar de la grabación del episodio de este viernes de ‘Podemos Hablar’, por lo que “me siento culpable”, admitió.

Pero eso fue solo el inicio de la travesía que tuvo Diana Bolocco, pues solo unas horas más tarde compartió una imagen de sí misma donde se le ve recostada en una camilla con una intravenosa en su brazo: “No quedaba de otra”, escribió junto a la imagen.

Tal como contó la animadora después, se trata de un rotavirus: “Tengo un rotavirus. Ya me siento mucho mejor porque me bajaron la fiebre y me pasaron 2 bolsas de suero“, detalló.

Respecto al capítulo de ‘Podemos Hablar’, la menor de las Bolocco, anunció que será Eduardo de la Iglesia, el nuevo fichaje de ‘Contigo en la Mañana’ quien la reemplazará en el episodio de este viernes, a quien agradeció: “Nos salvaste”, concluyó.