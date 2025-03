Durante la jornada de este martes, la cantante y actriz, Karla Melo, anunció en sus redes sociales que padece cáncer de mama triple negativo, un subtipo de cáncer agresivo que cada vez está presente en mujeres jóvenes, menores de 40 años.

A través de sus redes sociales la cantante compartió un mensaje anunciando la noticia a sus seguidores, junto con una serie de fotografías de su proceso durante las últimas semanas desde anunciado su diagnóstico.

“Les quiero compartir algo que estoy viviendo porque ustedes han sido muy importantes para mí en mi carrera y sobre todo porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres y quiero que lo sepan desde mi corazón.

En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo“, inicia su mensaje la actriz chilena.

Karla Melo revela que padece cáncer de mama triple negativo

A esto último indicó que luego de su detección y tras diversas pruebas, se determinó que su cáncer se encuentra en etapa 1, por lo que recientemente comenzó la quimioterapia.

“Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante. Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas“, reveló.

En su mensaje indicó que el diagnóstico no fue impedimento para continuar su vida normal, “trabajando, cantando, bailando y actuando”. Además mencionó tener una red de apoyo fundamental durante este proceso y reveló estar informándose de su caso de cáncer de mama triple negativo.

Tras su caso, invita a mujeres a realizarse exámenes preventivos

“Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa”, sostuvo.

“Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida… Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma ¡Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!”, añadió.

Finalmente en su mensaje, animó a sus seguidoras a realizarse los exámenes preventivos, para así lograr una detección temprana.

“¡Cuídense! ¡Tóquense! ¡Háganse exámenes! Una detección temprana es importante“, cerró su mensaje la cantante.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?

De acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de mama triple negativo es un subtipo de cáncer agresivo que representa entre el 10 y 15% de casos de la enfermedad en el mundo.

En Chile, la cifra es de alrededor de un 11% del total de casos, es decir, se estima que unas 620 mujeres son diagnosticadas con este subtipo, cada año.

Esta enfermedad consiste en que “las células no contienen receptores (ER o PR) de estrógeno ni de progesterona (ER o PR) y además tampoco producen exceso de la proteína HER2 (esto implica pruebas cuyo resultado dio negativo para determina la presencia de estos receptores en las células)”, detalla el sitio.

Asimismo, el medio explica que éste suele ser más común en mujeres menores de 40 años, o aquellas de raza negra.

Un estudio publicado en la revista BMJ Oncology, calcula que la incidencia mundial de tumores entre menores de 50 años, ha aumentado un 79% en tres décadas.

El cáncer de mama triple negativo, “difiere de otros tipos de cáncer de seno invasivo en que tiende a crecer y propagarse más rápido, resultando en menos opciones de tratamiento, así como una peor prognosis (pronóstico para la enfermedad)”, explica la Sociedad Americana del Cáncer.